В Совфеде планируют обсудить ситуацию в САР после ударов западной коалиции 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские сенаторы задействуют парламентскую дипломатию и будут обсуждать с коллегами из других стран ситуацию в Сирии, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, что сирийские власти категорически отрицали.
"Российские сенаторы по межпарламентской линии будут обсуждать ситуацию в Сирии с коллегами из других стран, особенно учитывая, что распоряжение об атаке западные лидеры отдали без разрешения парламента, в обход конституционных процедур", — сказал законодатель.
Он также подчеркнул, что главы США, Великобритании, Франции попытались отвлечь внимание мировой общественности от своих неудач на международной арене, включая «дело Скрипаля», устроив атаку на Сирию.
"Необходимо консолидировать международное сообщество в противодействии агрессивной политике западной коалиции, которая своими действиями несет угрозу всему человечеству", — отметил Климов.