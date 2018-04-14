В Совфеде планируют обсудить ситуацию в САР после ударов западной коалиции

ВС США Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, что сирийские власти категорически отрицали.

"Российские сенаторы по межпарламентской линии будут обсуждать ситуацию в Сирии с коллегами из других стран, особенно учитывая, что распоряжение об атаке западные лидеры отдали без разрешения парламента, в обход конституционных процедур", — сказал законодатель.

Он также подчеркнул, что главы США, Великобритании , Франции попытались отвлечь внимание мировой общественности от своих неудач на международной арене, включая «дело Скрипаля», устроив атаку на Сирию.

"Необходимо консолидировать международное сообщество в противодействии агрессивной политике западной коалиции, которая своими действиями несет угрозу всему человечеству", — отметил Климов.