Москва назвала истинную цель удара по Сирии 

Российский МИД выступил с заявлением, в котором говорится о том, что США и их союзники могли напасть на Сирию, чтобы помешать работе инспекторов ОЗХО в районе Думы.
«Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
«Эта рассчитанная на устрашение акция предпринята под абсолютно надуманным предлогом якобы использования сирийскими властями химического оружия в пригороде Дамаска городе Дума 7 апреля», — отметили в МИД.
В МИД считают, что Запад проигнорировал представленные Москвой и Дамаском факты, «свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка».
«Речь идет о грубейшем нарушении фундаментальных принципов международного права, ничем не обоснованном посягательстве на суверенитет страны — полноправного члена ООН, которая в течение многих лет ведет непримиримую борьбу с терроризмом на своей земле», — говорится в заявлении.
В нем также сообщается о том, что Россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН, чтобы «исключить возможность рецидивов безрассудных агрессивных действий, ставящих под угрозу мир и безопасность в регионе».
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на субботу.