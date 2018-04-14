Греки вышли к американскому посольству, требуя «сокрушить НАТО»

Сторонники левого движения, анархисты и члены Коммунистической партии Греции устроили акцию протеста требуя деэскалации конфликта в Сирии перед американским посольством в Афинах, во время которого они сожгли флаг США , вооружившись растяжками с лозунгами: «Сокрушить НАТО ».

Один из членов социалистической партии отметил, что США, Франция Великобритания готовятся к интервенции в Сирии, «чтобы поселить там такой же хаос, как в Ираке 27 лет назад.» Еще один протестующий рассказал о том, как война в Сирии перестала быть проблемой Среднего Востока и сказалась на соседних странах.

«Мы думаем, что за сегодняшние события во многом отвечает США, поэтому мы собрались у ее посольства», — пояснил один из участников демонстрации.