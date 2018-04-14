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Греки вышли к американскому посольству, требуя «сокрушить НАТО»
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Греки вышли к американскому посольству, требуя «сокрушить НАТО» 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сторонники левого движения, анархисты и члены Коммунистической партии Греции устроили акцию протеста требуя деэскалации конфликта в Сирии перед американским посольством в Афинах, во время которого они сожгли флаг США, вооружившись растяжками с лозунгами: «Сокрушить НАТО».
Один из членов социалистической партии отметил, что США, Франция и Великобритания готовятся к интервенции в Сирии, «чтобы поселить там такой же хаос, как в Ираке 27 лет назад.» Еще один протестующий рассказал о том, как война в Сирии перестала быть проблемой Среднего Востока и сказалась на соседних странах.
«Мы думаем, что за сегодняшние события во многом отвечает США, поэтому мы собрались у ее посольства», — пояснил один из участников демонстрации.
Возможностью эскалации конфликта обеспокоен и генеральный секретарь ООН. Антониу Гуттереш заявил, что напряженная обстановка в Сирии способна вылиться в вооруженный конфликт.
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