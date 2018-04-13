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В «Яблоке» передумали исключать Каца
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В «Яблоке» передумали исключать Каца 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральное бюро "Яблока" в пятницу отменило решение совета московского отделения партии об исключении Максима Каца из партии, сообщила пресс-служба "Яблока".
В пятницу проходит заседание бюро партии. В повестке — вопросы, связанные с деятельностью региональных отделений партии и конфликтными ситуациями в нескольких из них. В частности, один из конфликтов связан с отказом московского отделения принимать в партию ряд лиц, подавших заявления на вступление по призыву Максима Каца.
"Федеральное Бюро "Яблока" отменило решение Регионального совета московского отделения об исключении Максима Каца из партии. Шесть голосов "за", четыре — "против", — сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.
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