Поведение США по ситуации в сирийской Думе недостойно статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».
Перед глазами недавний опыт Ирака и Ливии. Он среди прочего показывает, что к Совету Безопасности у американских партнеров сугубо потребительское отношение. Совет им нужен как прикрытие иракских пробирок… Такую же виртуальную пустую пробирку вы демонстрируете нам сейчас. Безответственно поведение США, попирающих международное право и суверенитет государств, недостойно статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН — Василий Небензя.
Глава МИД России Сергей Лавров тем временем заявил, что у России есть неопровержимые доказательства постановки химической атаки иностранными спецлужбами. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на совместной со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком конференции в Москве.