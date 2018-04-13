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Постпред России в ООН назвал поведение США недостойным постоянного члена Совбеза
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Постпред России в ООН назвал поведение США недостойным постоянного члена Совбеза 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Поведение США по ситуации в сирийской Думе недостойно статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».
Перед глазами недавний опыт Ирака и Ливии. Он среди прочего показывает, что к Совету Безопасности у американских партнеров сугубо потребительское отношение. Совет им нужен как прикрытие иракских пробирок… Такую же виртуальную пустую пробирку вы демонстрируете нам сейчас. Безответственно поведение США, попирающих международное право и суверенитет государств, недостойно статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН  — Василий Небензя.
Глава МИД России Сергей Лавров тем временем заявил, что у России есть неопровержимые доказательства постановки химической атаки иностранными спецлужбами. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на совместной со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком конференции в Москве.
Ситуация вокруг Сирии обострилась после того, как Вашингтон обвинил правительство Асада в применении химического оружия в сирийском городе Дума. Белый дом в этой связи пригрозил Дамаску ответными мерами. Власти Сирии отрицают все обвинения в свой адрес.
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