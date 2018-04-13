Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»

«Необходимо привлечь Россию к ответу за нарушение КЗХО. С этой целью Великобритания созывает заседания ОЗХО и СБ ООН», — говорится в сообщении.

Need to hold #Russia to account for breach of the CWC. The UK has called #OPCW and #UNSC meetings to do so. — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 13 апреля 2018 г.

В диппредставительстве также подчеркнули, что с момента отравления в Солсбери «Россия отвечала отрицанием, отвлечением и дезинформацией». По мнению Великобритании, «только российские власти обладали средствами, мотивом и данными для того, чтобы совершить это преступление. Нет правдоподобной альтернативы».