Ещё
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Великобритания созывает заседание ОЗХО и Совбеза ООН, чтобы «привлечь Россию к ответственности» за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Сообщение об этом появилось в Twitter посольства Великобритании в России.
«Необходимо привлечь Россию к ответу за нарушение КЗХО. С этой целью Великобритания созывает заседания ОЗХО и СБ ООН», — говорится в сообщении.
>> Никто не хотел умирать. Третья мировая "отложена"
В диппредставительстве также подчеркнули, что с момента отравления в Солсбери «Россия отвечала отрицанием, отвлечением и дезинформацией». По мнению Великобритании, «только российские власти обладали средствами, мотивом и данными для того, чтобы совершить это преступление. Нет правдоподобной альтернативы».
Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в английском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву ответственность за отравление, назвав инцидент незаконным применением силы против Великобритании.
Комментарии164  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств102
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны166
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу254
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США205
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение