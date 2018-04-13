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Посольство России в Британии заявило об отсутствии следов химатаки в Сирии
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Посольство России в Британии заявило об отсутствии следов химатаки в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Людей, проходящих лечение от химического отравления в госпиталях Сирии, обнаружено не было, а возможные удары могут уничтожить улики, свидетельствующие о применении химических веществ, говорится в заявлении посольства РФ в Великобритании.
"Российские службы химической и радиологической безопасности посетили предполагаемое место инцидента и не обнаружили никаких следов химических веществ. В местных больницах не обнаружен ни один человек, который получал бы лечение от химического отравления", — говорится в сообщении.
По мнению российского посольства, возможные удары по Сирии могут уничтожить все свидетельства предполагаемого использования химических веществ.
"Такое решение, если оно будет принято, в нарушение международного права и Устава ООН, может ознаменовать собой последнюю из серии безрассудных военных действий со стороны Великобритании", — подчеркивает российское посольство, напомнив условия, при которых проводились военные действия против Ирака в 2003 году.
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