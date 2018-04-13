Посольство России в Британии заявило об отсутствии следов химатаки в Сирии

Великобритании. ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости . Людей, проходящих лечение от химического отравления в госпиталях Сирии , обнаружено не было, а возможные удары могут уничтожить улики, свидетельствующие о применении химических веществ, говорится в заявлении посольства РФ

"Российские службы химической и радиологической безопасности посетили предполагаемое место инцидента и не обнаружили никаких следов химических веществ. В местных больницах не обнаружен ни один человек, который получал бы лечение от химического отравления", — говорится в сообщении.

По мнению российского посольства, возможные удары по Сирии могут уничтожить все свидетельства предполагаемого использования химических веществ.