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Лавров:и в полном тексте доклада ОЗХО по Скрипалям не содержится термина «Новичок»
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Лавров:и в полном тексте доклада ОЗХО по Скрипалям не содержится термина «Новичок» 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. В полном тексте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не содержится термин «новичок». Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Как напомнил министр, ранее ОЗХО распространила подробный конфиденциальный доклад по делу в Солсбери для стран-членов организации. «В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО взяли самостоятельно, — информировал глава МИД РФ. — Там не содержится каких-либо названий, „новичок“ или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет».
Независимая экспертиза лаборатории в Швейцарии установила, что вещество в инциденте в Солсбери находилось на вооружении США и Великобритании, сообщил Лавров.
РФ обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация швейцарских экспертов по делу Скрипалей не была использована в итоговом докладе, отметил глава МИД РФ.
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