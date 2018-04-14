Лавров:и в полном тексте доклада ОЗХО по Скрипалям не содержится термина «Новичок»

Как напомнил министр, ранее ОЗХО распространила подробный конфиденциальный доклад по делу в Солсбери для стран-членов организации. «В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО взяли самостоятельно, — информировал глава МИД РФ. — Там не содержится каких-либо названий, „новичок“ или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет».

Независимая экспертиза лаборатории в Швейцарии установила, что вещество в инциденте в Солсбери находилось на вооружении США Великобритании , сообщил Лавров.