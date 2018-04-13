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«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
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В Совфеде рассказали, какие СМИ пытались вмешаться в выборы президента РФ 

РИА Новости 2 часа назад
Издание "Медуза" и радиостанция "Эхо Кавказа" есть в числе 12 СМИ, пытавшихся оказать влияние на выборы президента РФ, такой вывод содержится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, сообщил РИА Новости ее председатель Андрей Климов.
По его словам, также влияние на президентские выборы в России пытались оказать "Радио Свобода" и ее проекты "Крым. Реалии", "Кавказ. Реалии", "Сибирь. Реалии" и "Idel. Реалии" "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", Deutsche Welle, BBC и радиостанция IFR.
"Эти СМИ допускали агитацию и пропаганду в "день тишины", а также не соблюдали принцип равномерного освещения деятельности всех кандидатов в президенты", — сказал Климов.
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