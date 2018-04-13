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РФ представила доклад по делу Скрипалей
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Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
Посольство РФ в Лондоне представило доклад под названием "Солсбери: Засекреченное дело" по инциденту в Великобритании.
В докладе изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перечень направленных нот, подробно изложены ответы российской стороны на заявления британцев. Также в докладе приводятся биографии жертв отравления и их ближайших родственников.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
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