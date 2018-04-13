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Песков установил ICQ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков установил ICQ и начал тестировать мессенджер.
«Пока просто пробуем и смотрим», — цитирует «Интерфакс» Пескова.
В четверг Песков призвал дождаться итогов рассмотрения дела о блокировке Telegram в России, заявив, что пока не знает, чем в случае запрета можно заменить этот мессенджер.
Ранее сообщалось, что советник президента России по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал пользователям Telegram перейти на ICQ. По его словам, он советовал пользоваться мессенджером ICQ в случае блокировки Telegram лишь в качестве примера.
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