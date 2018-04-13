Кива обвинил Порошенко, который делает громкие заявления на международных площадках, но имеет бизнес в России

«На пятом году войны президент наконец начал говорить о санкциях в отношении олигархов, которые так или иначе являются прямыми спонсорами военных действий, развернутых на Донбассе», — заявил руководитель Социалистической партии Илья Кива в эфире телеканала EspresoTV, комментируя речь президента Петра Порошенко на 11-м Форуме по безопасности в Киеве.

«Запад первым озвучил свою позицию, а Украина вдогонку Западу пытается сохранить свое лицо», — сказал Кива.

Он подчеркнул, что лицо пытаются сохранить именно перед Западом, а не перед собственным народом, каждый год, объявляя новую мобилизацию.

Политик подчеркнул двойственность позиции Украины, когда с одной стороны она воюет с Россией , а с другой только увеличивает торговый оборот с ней. Он открыто обвинил президента страны Петра Порошенко, который делает громкие заявления на всех международных площадках, но имеет бизнес в России.

«Именно эта непоследовательность и привела к тому, что Украину не воспринимают как субъекта международной политики», — подчеркнул Илья Кива.