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Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
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Лавров рассказал о веществе, которым отравили Скрипалей 

ТК «Звезда» 1 час назад
По словам министра иностранных дел, вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, не находится в списке конвенции о запрещении химоружия.
Доклад ОЗХО подтвердил химический состав вещества, которым отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, и это вещество не находится в списке конвенции о запрещении химоружия. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Никаких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в конвенции о запрещении химического оружия утвержден и по которому должны страны-члены отчитываться», — заявил Лавров.
Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что ОЗХО подтвердила «исключительно состав химического вещества, и в закрытой части приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества».
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