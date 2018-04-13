МИД предложил альтернативу Telegram

МИД предложил узнавать новости ведомства в Viber после решения суда о блокировки Telegram

МИД России в своём Telegram-канале заявил, что за новостями внешнеполитического ведомства теперь можно следить в мессенджере Viber.

«Дорогие подписчики, новости МИД вы можете узнавать в нашем сообществе в Viber», — говорится в сообщении.

МИД также напомнил, что у ведомства есть аккаунты в Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Instagram.

13 апреля Таганский суд постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России

При этом суд разрешил осуществить его блокировку немедленно без решения апелляции.