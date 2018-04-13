Ещё
МИД предложил альтернативу Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД предложил узнавать новости ведомства в Viber после решения суда о блокировки Telegram 

RT на русском 2 часа назад
МИД России в своём Telegram-канале заявил, что за новостями внешнеполитического ведомства теперь можно следить в мессенджере Viber.
«Дорогие подписчики, новости МИД вы можете узнавать в нашем сообществе в Viber», — говорится в сообщении.
МИД также напомнил, что у ведомства есть аккаунты в Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Instagram.
13 апреля Таганский суд постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.
При этом суд разрешил осуществить его блокировку немедленно без решения апелляции.
В Роскомнадзоре сообщили, что заблокируют доступ к мессенджеру Telegram после получения решения суда.
RT на русском: последние новости
Посол ЕС вернулся в Россию после консультаций в Брюсселе Захарова оценила заявление МИД ФРГ о необходимости усилить давление на Россию Помпео назвал Сирию несостоявшимся государством
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски487
Умер юморист Андрей Жмакин35
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Рыбке настал конец177
Россия может лишить США РД-180102
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение