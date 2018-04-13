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В ГД объяснили отсутствие Зюганова
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В Госдуме объяснили, почему Зюганов не вышел к журналистам 

РИА Новости 30 минут назад
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) на фоне сообщений о якобы госпитализации лидера фракции коммунистов заверил, что у Геннадия Зюганова "никаких проблем" нет.
Ранее СМИ сообщили о том, что Зюганов находится в реанимации в одной из московских больниц после сложной операции. Позже глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности. Однако в пятницу утром Зюганов на пресс-подход к журналистам не вышел.
"С Геннадием Андреевичем все нормально. Он тоже является автором этого законопроекта (о санкциях против США)… Я с ним разговаривал и вчера, и сегодня несколько раз. Уверяю вас, что никаких проблем", — сказал журналистам Мельников.
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