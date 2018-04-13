В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram

В Госдуме прокомментировали решение суда о блокировке Telegram

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в интервью RT прокомментировал постановление суда заблокировать мессенджер Telegram в России

«Telegram заблокировали в связи с непредставлением определённой информации российским спецслужбам для борьбы с терроризмом. Поэтому если Дуров решит исполнять российское законодательство и предоставит необходимую информацию, то блокировка с его мессенджера снимется. То есть всё в его руках. А разговоры о том, что предоставлять нечего — уловка от лукавого», — отметил он.

Крупенников также добавил, что российские пользователи в отсутствии Telegram в любом случае смогут найти альтернативное решение.

«Определённые неудобства возникнут, но существуют альтернативы. Думаю, что потихоньку пользователи будут их находить. Есть же мессенджеры со схожими функциями», — заключил депутат.

Ранее Таганский суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.