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В Госдуме прокомментировали блокировку Telegram
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В Госдуме прокомментировали решение суда о блокировке Telegram 

RT на русском 2 часа назад
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в интервью RT прокомментировал постановление суда заблокировать мессенджер Telegram в России.
«Telegram заблокировали в связи с непредставлением определённой информации российским спецслужбам для борьбы с терроризмом. Поэтому если Дуров решит исполнять российское законодательство и предоставит необходимую информацию, то блокировка с его мессенджера снимется. То есть всё в его руках. А разговоры о том, что предоставлять нечего — уловка от лукавого», — отметил он.
Крупенников также добавил, что российские пользователи в отсутствии Telegram в любом случае смогут найти альтернативное решение.
«Определённые неудобства возникнут, но существуют альтернативы. Думаю, что потихоньку пользователи будут их находить. Есть же мессенджеры со схожими функциями», — заключил депутат.
Ранее Таганский суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.
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