Президент Сербии: нельзя обвинять Россию в отравлении Скрипалей без доказательств

По его словам, Сербия осуждает химатаки по всему миру, но нельзя обвинять российскую сторону, не имея доказательств.

"Даже ЕС приняла решение об осуждении России на основании английского выражения highly likely, в переводе — с «большой долей вероятности». Как это можно принять? Британцы на все вопросы о доказательствах отвечают исключительно highly likely, это сделала Россия. Таким образом действовать невозможно", — подчеркнул Вучич.