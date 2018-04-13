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Президент Сербии: нельзя обвинять Россию в отравлении Скрипалей без доказательств
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Президент Сербии: нельзя обвинять Россию в отравлении Скрипалей без доказательств 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нельзя обвинять Россию в причастности к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии без доказательств, передает РИА «Новости».
По его словам, Сербия осуждает химатаки по всему миру, но нельзя обвинять российскую сторону, не имея доказательств.
"Даже ЕС приняла решение об осуждении России на основании английского выражения highly likely, в переводе — с «большой долей вероятности». Как это можно принять? Британцы на все вопросы о доказательствах отвечают исключительно highly likely, это сделала Россия. Таким образом действовать невозможно", — подчеркнул Вучич.
Ранее химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей «Новичка», отреагировал на доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и обратил внимание, что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным.
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