Избежать войны: как Москва решает проблемы с Америкой

«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

В то время как США и их союзники готовятся принять решение о возможном ударе по Сирии, СМИ уже сравнивают нынешний кризис в отношениях Москвы и Вашингтона с Карибским кризисом октября 1962 года. Тогда в ответ на размещение США ракет на территории Турции СССР втайне доставил и разместил ракеты на Кубе , откуда они легко могли достать до территории США.

Кризис поставил оба государства практически на грань ядерной войны, так как президент США Джон Кеннеди ввел морскую блокаду Кубы, чтобы не пропускать советские корабли. Советские руководители во главе с импульсивным Никитой Хрущевым были готовы жестко ответить США.

Как писал в книге «Кубинский ракетный кризис: на пороге войны» американский исследователь Пол Берн , в случае если бы советские ракеты были приведены в боевую готовность, «они бы могли уничтожить американские города через несколько минут после запуска. Под угрозой был даже Вашингтон. „Холодная война“, которая казалась такой далекой, была на заднем дворе Америки».

Кубинский кризис удалось разрешить за 13 дней, однако, как утверждают историки и исследователи, война СССР и США была в то время вполне реальной.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметил в недавнем интервью «Интерфакс» , что хотя он уверен, что до такой ситуации, как при Карибском кризисе не дойдет, все-таки выразил разочарование тем, как «ведут дела нынешние лидеры». «Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами», — сказал он.

Этот кризис далеко не первый

Хотя сегодняшняя ситуация в Сирии мало похожа на ситуацию на Кубе того времени,

под потенциальным ударом США могут оказаться не только сирийские объекты, но и российские военные, так как на территории Сирии находятся военные базы РФ

Третьи страны часто становились причинами кризиса в российско-американских отношениях. Первой из них в новейшей истории России стала война в Югославии. Решение администрации Билла Клинтона начать операцию в этой стране в 1999 году привело к знаменитому «развороту над Атлантикой», который на долгие годы определил вектор российско-американских отношений.

Речь идет о событии, когда премьер-министр России Евгений Примаков после того, как ему на борт позвонил вице-президент США Альберт Гор и сообщил о начале военных действий против Югославии, развернул свой самолет, направлявшийся с визитом в США. «Если бы я в этих условиях сел и начал свой официальный визит, я был бы настоящим предателем», — вспоминал Примаков позже в интервью «Правде».

Стоит отметить, что в составе делегации находились известные политики и бизнесмены, включая тогдашнего главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского . Как вспоминали участники полета, решение премьер-министра в то время одобрили все, несмотря на то что оно стоило стране достаточно больших финансовых потерь. Российские бизнесмены планировали в то время заключить ряд контрактов со своими американскими коллегами.

Между кризисами в Югославии и Сирии есть определенное и сходство и в связи с внутриполитической ситуацией в США.

Как и президент Трамп сегодня, Клинтон находился тогда в сложном положении. Если в случае Трампа это расследование спецпрокурора Роберта Мюллера , которое может стоить ему кресла, то у президента Клинтона в то время случился скандал со стажеркой Белого дома Моникой Левински

Проводя подобную параллель, обозреватель издания Market Watch, подразделения Dow Jones, даже вспомнил фильм 1997 года «Хвост виляет собакой». В той картине президент США, желая отвлечь внимание от внутренних проблем, затевает войну с Албанией

«Примерно через год США бомбили Югославию, в то время как сексуальный скандал с Моникой Левински и его последствия привели к запуску процедуры импичмента против президента Билла Клинтона. Впрочем, благодаря войне, политические проблемы Клинтона исчезли из заголовков газет», — пишет в статье, опубликованной пишет Иван Мартчев, который отмечает, что «Хвост виляет собакой» может повториться в Сирии.

«Вы должны уйти»

Второй крупный кризис в отношениях России и США, вызванный проблемами в третьей стране, возник уже при президенте Владимире Путине . Это произошло после принятия США решения начать операцию против Ирака в 2003 году без согласия Совбеза ООН

Как оказалось позже, решение о вторжении принималось на основании ложных данных о наличии у Ирака оружия массового поражения. Стоит отметить, что Россия в то время не была одинока в своей позиции — ее, в частности, поддерживала Франция

При этом Москва пыталась предотвратить конфликт США и Ирака, для чего Путин послал в Ирак экс-премьера Евгения Примакова. Политик, который лично знал Саддама Хуссейна , передал ему предложение Путина уйти с поста:

«Я сказал ему (Хусейну — «Газета.Ru») следующее: «Если вы любите свою страну и свой народ, если хотите уберечь свой народ от неизбежных жертв, вы должны уйти с поста президента Ирака», — говорил Примаков.

Сегодня одним из ключевых вопросов в урегулировании сирийского кризиса является вопрос политического будущего Башара Асада . Если Вашингтон полагает, что нынешний президент Сирии часть проблемы, то Москва полагает, что он должен стать частью решения кризиса. При этом есть понимание, что Путин ищет политический выход из сложившейся на Ближнем Востоке ситуации, о чем свидетельствует его недавний разговор с премьером Израиля Биньямином Натаньяху.

Израиль — один из ключевых игроков в регионе, который обладает как хорошими отношениями с Россией, так и с США. Не исключено, что Израиль может выступать в роли своеобразного посредника в отношениях России и США в связи с конфликтом с Сирии. Известно, что Тель-Авив обладает достаточно серьезной информацией о происходящем в Сирии и ситуации внутри ее руководства.

Кроме того, как положительный фактор, который может помочь урегулированию кризиса, западные эксперты отмечают наличие канала связи между главой генштаба России Валерием Герасимовым и его коллегой из США Джозефом Данфордом . Интересно, что о постоянном канале связи между лидерами и военными двух государств США и СССР задумались как раз после Карибского кризиса.

Однако несмотря на коммуникации между странами, политическая ситуация осложняется тем, что президентом США в момент кризиса вокруг Сирии является именно Дональд Трамп, который не обладает большими знаниями в области мировой политики и полагается во многом на мнение своих советников, большинство из которых люди настроены радикально.