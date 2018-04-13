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Россия рассчитывает на трезвомыслие США
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Небензя: Россия рассчитывает на трезвомыслие как американских политиков, так и военных 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва рассчитывает, что и американские политики, и американские военные проявят трезвомыслие и не допустят столкновения России и Соединенных Штатов. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы рассчитываем на то, что все-таки какие-то контакты между сторонами идут. Мы рассчитываем на трезвомыслие не только американских политиков, но и американских военных, которые прекрасно понимают риск столкновения двух сверхдержав, который реально существует, это очевидно", — сказал он.
"Я хотел бы верить, что мы находимся дальше, чем ближе [к риску столкновения], но мы не знаем этого", — добавил Небензя.
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу заседание с участием генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы в адрес Дамаска, прозвучавшие со стороны США. Инициатором заседания выступила Россия.
В понедельник Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска. С утверждением, что 7 апреля там было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.
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