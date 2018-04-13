Россия рассчитывает на трезвомыслие США

Небензя: Россия рассчитывает на трезвомыслие как американских политиков, так и военных

"Мы рассчитываем на то, что все-таки какие-то контакты между сторонами идут. Мы рассчитываем на трезвомыслие не только американских политиков, но и американских военных, которые прекрасно понимают риск столкновения двух сверхдержав, который реально существует, это очевидно", — сказал он.

"Я хотел бы верить, что мы находимся дальше, чем ближе [к риску столкновения], но мы не знаем этого", — добавил Небензя.