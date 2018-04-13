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Кадыров назвал Сталина террористом
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Кадыров назвал Сталина террористом 

Ведомости 15 минут назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым передать прах Иосифа Сталина на его родину — в Грузину и захоронить тело Владимира Ленина. Об этом руководитель республики заявил в интервью «Интерфаксу».
«Зачем могила Сталина в Москве, да еще рядом с Кремлем нужна? Сколько россиян погибло, замучено, прошло через лагеря по его вине. Он 300000 чеченцев и ингушей в свое время уничтожил», — напомнил Кадыров о насильственной депортации 1944 г.
«Детей, женщин, стариков по его приказу убивали, сжигали села. Вот он такой герой! — заявил чеченский лидер. — Да для меня он — черт, злодей, тиран конченый! Вот он — террорист! Я вообще, когда только его фамилию слышу, у меня от волнения и ненависти руки начинают потеть».
Также Кадыров высказался за захоронение находящегося в мавзолее на Красной площади тела Ленина.
«Зачем мучить труп Ленина, каждый раз чистить его, поддерживать эту мумию? Кому это нужно, он же не святой человек. Мое твердое убеждение — останки Ленина надо предать земле, а прах Сталина — отдать на его родину, в Грузию», — заключил глава Чечни.
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