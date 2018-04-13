Кадыров назвал Сталина террористом

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым передать прах Иосифа Сталина на его родину — в Грузину и захоронить тело Владимира Ленина. Об этом руководитель республики заявил в интервью «Интерфаксу»

«Зачем могила Сталина в Москве , да еще рядом с Кремлем нужна? Сколько россиян погибло, замучено, прошло через лагеря по его вине. Он 300000 чеченцев и ингушей в свое время уничтожил», — напомнил Кадыров о насильственной депортации 1944 г.

«Детей, женщин, стариков по его приказу убивали, сжигали села. Вот он такой герой! — заявил чеченский лидер. — Да для меня он — черт, злодей, тиран конченый! Вот он — террорист! Я вообще, когда только его фамилию слышу, у меня от волнения и ненависти руки начинают потеть».

Также Кадыров высказался за захоронение находящегося в мавзолее на Красной площади тела Ленина.