Лавров рассказал, что Скрипалей отравили веществом BZ

"Нам стало известно по информации из швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц, информация была получена на условиях конфиденциальности. Специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, образцов, которые были по линии ОЗХО отобраны на месте происшествия в Солсбери. И эта лаборатория в городе Шпиц, в которой, я убеждён, работают профессиональные, дорожащие своей репутацией учёные, пришла к следующим результатам", — сказал Лавров, выступая на заседании СВОП.

"Сейчас буду цитировать дословно то, что они направили в ОЗХО в качестве своего заключения. «По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырёх суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО . В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — сказал Лавров.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси. При этом в документе сказано, что «название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)». Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, «подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека», сказано в документе.