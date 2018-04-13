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Москва заявила о непричастности к смене режимов в других странах
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Москва заявила о непричастности к смене режимов в других странах 

Авторадио 39 минут назад
Посольство России в США прокомментировало заявление кандидата на должность госсекретаря Майка Помпео о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы. Ответ размещен на странице дипведомства в Facebook. В сообщении сказано, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными «революциями». Российское посольство заявило, что подобные технологии «в совершенстве освоил» Вашингтон, обвинив его в ответ во вмешательстве в выборы иностранных государств и в переворотах с «целью смены неугодных режимов». В доказательство своих слов дипмиссия привела множество документов, в том числе архивные данные, а также свидетельства бывших сотрудников различных ведомств США. Согласно публикациям, Вашингтон вмешивался в выборы около 80 раз в 45 странах. Накануне директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент США Дональд Трамп после отставки Рекса Тиллерсона выдвинул на пост госсекретаря, выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. В своей речи Помпео подчеркнул, что считает Россию виновной во вмешательстве в президентские выборы в штатах, состоявшиеся в 2016 году.
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