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Глава Сахалина посетовал на долгий процесс покупки самолетов
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Глава Сахалина посетовал на медленный процесс покупки самолетов для Курил 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Процесс приобретения самолетов для Курильских островов идет с задержкой, сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в пятницу в рамках Международного медиафорума российских островов.
"К сожалению, процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Мы совместно с "Аэрофлотом" провели докапитализацию авиакомпании "Аврора", договорились о приобретении пяти 19-местных самолетов, но возникли сложности в связи с ограничением импорта воздушных судов", — сказал Кожемяко.
Постановление правительства предусматривает ограничение на импорт самолетов, если в России есть аналоги.
"Сейчас в Екатеринбурге выпускаются самолеты Л-410. Мы решаем вопрос по их взлетным характеристикам. Дело в том, что взлетно-посадочные полосы на Шикотане и Парамушире довольно короткие. Если эти характеристики удовлетворят российские самолеты, то мы, конечно, будем брать Л-410, если нет, то будем продолжать работу в этом направлении, либо просить разрешить нам приобрести воздушные суда иностранного производства", — пояснил губернатор.
По его словам проектирование взлетно-посадочных площадок на этих островах находится в завершающей стадии. Летом предполагается начать их строительство.
На новых самолетах предполагается перевозить пассажиров из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск (Парамушир) и из Малокурильского (Шикотан) в Южно-Сахалинск.
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