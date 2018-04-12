В американском сенате выступили за улучшение отношений с Россией

"Я считаю, что (кандидат на пост госсекретаря США Майк) Помпео понимает Россию . Он знает, что они понимают силу. Я надеюсь, что мы сможем улучшить (отношения), я так считаю. Существует столько всего между нашими странами… что мы разделяем, что разделяют наши граждане. Обе страны обеспокоены терроризмом, Россия даже больше, чем мы", — сказал он журналистам.

Коркер выразил надежду, что Помпео сможет продвинуть российско-американские отношения «в позитивном направлении».

"Это будет хорошо и для России, и для США", — подытожил он.