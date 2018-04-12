Международные инспекторы после 30 проверок подтвердили, что в РФ нет химоружия — Сергей Иванов

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24» заявил о том, что РФ выполнила все условия по уничтожению химического оружия. Об этом сообщил «Интерфакс».

Иванов заявил, что у России действительно нет химоружия, и об этом говорит не только он, но и международные инспекторы, которые проехали посетили объекты и три десятка раз все проверили. После этого они выдали заключение, что Российская Федерация выполнила все свои обязательства по уничтожению химического оружия.

Также он добавил, что у России ушло порядка 15 лет и около 200 миллиардов рублей на уничтожение химического оружия.