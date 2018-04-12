Ещё
Международные инспекторы после 30 проверок подтвердили, что в РФ нет химоружия — Сергей Иванов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международные инспекторы после 30 проверок подтвердили, что в РФ нет химоружия — Сергей Иванов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия 24» заявил о том, что РФ выполнила все условия по уничтожению химического оружия. Об этом сообщил «Интерфакс».
Иванов заявил, что у России действительно нет химоружия, и об этом говорит не только он, но и международные инспекторы, которые проехали посетили объекты и три десятка раз все проверили. После этого они выдали заключение, что Российская Федерация выполнила все свои обязательства по уничтожению химического оружия.
Также он добавил, что у России ушло порядка 15 лет и около 200 миллиардов рублей на уничтожение химического оружия.
Ранее стало известно о том, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) составили отчет об отравлении токсичным химикатом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
360tv.ru: последние новости
Пресс‐служба Зюганова опровергла информацию о его госпитализации Тулеев попросил прокуратуру проверить его доходы Российское посольство раскритиковало ошибку в публикации британского СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели для удара США по Сирии329
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники298
США положили глаз на Северный морской путь411
Суд изменил приговор Улюкаеву217
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии198
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение