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Поклонская рассказала о страхе украинских следователей
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Поклонская заявила, что украинские следователи не явились на встречу с ней 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что украинские следователи не осмелились явиться к ней на встречу для ознакомления c возбужденным против нее уголовным делом.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова. Украинские следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.
При этом Поклонская назначила украинским следователям время для встречи, чтобы ознакомиться c возбужденным против нее уголовным делом — 12 апреля у себя на рабочем месте с 09.00 до 18.00.
"Говорила ведь, что среди "ручных" следователей, добросовестно выполняющих преступные указания такой же послушной нынешней украинской власти, не может быть порядочных и смелых. Ждала на рабочем месте, но никто не осмелился приехать и ознакомить меня с макулатурой, называемой уголовным производством", — сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, следователям, наверное, просто нечего предъявить.
"Наверное, нечего показывать — даже засекретили для этого. Не удивлюсь, что ввиду особой "секретности" забудут пригласить меня в суд. Приговор-то, гляди, уже подготовлен — с таким-то правосудием", — сказала Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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