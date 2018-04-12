Поклонская рассказала о страхе украинских следователей

Поклонская заявила, что украинские следователи не явились на встречу с ней

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что украинские следователи не осмелились явиться к ней на встречу для ознакомления c возбужденным против нее уголовным делом.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова . Украинские следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.

При этом Поклонская назначила украинским следователям время для встречи, чтобы ознакомиться c возбужденным против нее уголовным делом — 12 апреля у себя на рабочем месте с 09.00 до 18.00.

"Говорила ведь, что среди "ручных" следователей, добросовестно выполняющих преступные указания такой же послушной нынешней украинской власти, не может быть порядочных и смелых. Ждала на рабочем месте, но никто не осмелился приехать и ознакомить меня с макулатурой, называемой уголовным производством", — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, следователям, наверное, просто нечего предъявить.

"Наверное, нечего показывать — даже засекретили для этого. Не удивлюсь, что ввиду особой "секретности" забудут пригласить меня в суд. Приговор-то, гляди, уже подготовлен — с таким-то правосудием", — сказала Поклонская.