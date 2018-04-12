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Журналист поприветствовал Захарову словами «Скрипаль воскресе»
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Журналист поприветствовал Захарову словами «Скрипаль воскресе» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Болгарский журналист во время брифинга в Министерстве иностранных дел РФ, готовясь задать вопрос, поприветствовал спикера ведомства Марию Захарову словами «Скрипаль воскресе». Видео опубликовано в Telegram-канале «Дождя».
«Это неуместно», — отреагировала Захарова.
В марте в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Лондон утверждает, что к этому причастна Москва. Предположительно, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Сергей Скрипаль пришел в себя в начале апреля, его дочь — в конце марта.
Специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось установить происхождение «Новичка».
Как утверждает Sky News, Организация по запрещению химического оружия подтвердила версию британского правительства.
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