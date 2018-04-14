Путин потребовал наказывать за мешающие врачам действия

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по привлечению к ответственности людей, которые мешают врачам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На этот шаг президент пошел после встречи с работниками сферы здравоохранения, которая состоялась 16 марта 2018 года.

Помимо этого, Путин поручил организовать в медицинских вузах обучение по программам «Медицинская логопедия» и «Нейропсихология»; подготовить предложения о дооснащении детских больниц медицинским оборудованием, ремонте, реконструкции и строительстве новых лечебных учреждений; организовать агитацию о необходимости вакцинации всех групп населения.

7 декабря 2017 года в Уфе умер мужчина, к которому врачи скорой не могли попасть из-за пьяного соседа.