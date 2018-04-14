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Путин потребовал наказывать за мешающие врачам действия
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Путин потребовал наказывать за мешающие врачам действия 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по привлечению к ответственности людей, которые мешают врачам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
На этот шаг президент пошел после встречи с работниками сферы здравоохранения, которая состоялась 16 марта 2018 года.
Помимо этого, Путин поручил организовать в медицинских вузах обучение по программам «Медицинская логопедия» и «Нейропсихология»; подготовить предложения о дооснащении детских больниц медицинским оборудованием, ремонте, реконструкции и строительстве новых лечебных учреждений; организовать агитацию о необходимости вакцинации всех групп населения.
7 декабря 2017 года в Уфе умер мужчина, к которому врачи скорой не могли попасть из-за пьяного соседа.
Летом 2017 года в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность в отношении водителей, не пропустивших машину скорой помощи, если это привело к негативным для пациента последствиям.
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