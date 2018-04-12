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В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
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В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), комментируя сообщения о якобы госпитализации лидера фракции коммунистов заверил, что у Геннадия Зюганова «никаких проблем» нет.
«С Геннадием Андреевичем все нормально. Он тоже является автором этого законопроекта (о санкциях против США) … Я с ним разговаривал и вчера, и сегодня несколько раз. Уверяю вас, что никаких проблем», — сказал Мельников, передает РИА «Новости».
В четверг сообщалось, что Зюганов перенес сложную операцию, сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц. В КПРФ опровергли сообщения в соцсетях об экстренной госпитализации Зюганова. Вместе с тем в пятницу утром Зюганов на пресс-подход к журналистам не вышел.
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