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РФ резко ответила на заявление США
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Посольство России в США ответило на обвинения во вмешательстве в избирательные процессы 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Посольство России в США заявило, что Москва не занимается сменой режимов в других странах и не вмешивается в их внутренние дела, в отличие от овладевшего этими методами Вашингтона. Об этом говорится в сообщении Facebook на странице российского диппредставительства.
В посольстве отметили, что во время слушаний по утверждению кандидатуры Майка Помпео на пост госсекретаря США в конгрессе «вновь услышали необоснованные обвинения во вмешательстве России в избирательные процессы в США как от законодателей Соединённых Штатов, так и от самого кандидата».
Диппредставительство отметило, что в ходе слушаний высокомерно сравнивались действия США, которые «продвигают демократию и права человека», и России, которая якобы занимается «подрывом западных демократий» и «продвижением своих кандидатов».
«В этой связи мы хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменой режимов, не вмешивается во внутренние дела других государств и не организовывает постановочные «революции». Однако США овладели этими методами, поскольку у них есть достаточно опыта в этой области», — заявили в посольстве.
Ранее Помпео во время слушаний в конгрессе заявил, что исторический конфликт между США и Россией вызван плохим поведением Москвы.
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