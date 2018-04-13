РФ резко ответила на заявление США

Посольство России в США ответило на обвинения во вмешательстве в избирательные процессы

Посольство России США заявило, что Москва не занимается сменой режимов в других странах и не вмешивается в их внутренние дела, в отличие от овладевшего этими методами Вашингтона. Об этом говорится в сообщении Facebook на странице российского диппредставительства.

В посольстве отметили, что во время слушаний по утверждению кандидатуры Майка Помпео на пост госсекретаря США в конгрессе «вновь услышали необоснованные обвинения во вмешательстве России в избирательные процессы в США как от законодателей Соединённых Штатов, так и от самого кандидата».

Диппредставительство отметило, что в ходе слушаний высокомерно сравнивались действия США, которые «продвигают демократию и права человека», и России, которая якобы занимается «подрывом западных демократий» и «продвижением своих кандидатов».

«В этой связи мы хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменой режимов, не вмешивается во внутренние дела других государств и не организовывает постановочные «революции». Однако США овладели этими методами, поскольку у них есть достаточно опыта в этой области», — заявили в посольстве.

Ранее Помпео во время слушаний в конгрессе заявил, что исторический конфликт между США и Россией вызван плохим поведением Москвы.