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Белград не будет выдворять российских дипломатов
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Белград не будет выдворять российских дипломатов 

Российская Газета 1 час назад
Белград не намерен выдворять российских дипломатов в качестве «меры солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом в интервью телеканалу «Pink» заявил глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.
"Без оглядки на то, что может кому-то на Западе и не нравится то, что мы тот час же не осуждаем кого-либо без соответствующего расследования, Сербия этого делать не станет, этого не совершили и некоторые члены ЕС", — указал политик.
Напомним, что сербские лидеры неоднократно уже пытались внести свою лепту в разрешение накопившихся противоречий между Западом и Востоком. Так, после состоявшегося в марте телефонного разговора между президентами России и США, в ходе которого была озвучена необходимость их личной встречи, глава сербского МИД Ивица Дачич предложил в качестве площадки для переговоров Белград.
"Белград полностью готов выступить организатором такой встречи, имеющей мировое значение. Сербия, как нейтральное в военном плане государство, имеет внешнеполитический потенциал, позволяющий совместно чествовать президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Это стало бы лучшим подтверждением нашей государственной политики", — заявил Ивица Дачич в интервью агентству Sputnik.
Стоит отметить, что Белград уже становился нейтральной площадкой для российско-американских переговоров: в 2017 году специальный посланник США по Украине Курт Волкер и представитель президента России Владислав Сурков обсуждали здесь усилия, предпринимаемые по прекращению войны на Донбассе.
Напомним, что 22 февраля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, находившийся с официальным визитом в Белграде, вручил Орден Дружбы министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. Выражая благодарность коллеге, Дачич заявил: «Сербия никогда не будет вести антироссийскую политику, я люблю Россию».
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