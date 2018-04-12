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Америку надо благодарить за появление ИГИЛ* — Мария Захарова
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Америку надо благодарить за появление ИГИЛ* — Мария Захарова 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Официальный представитель МИД России прокомментировала очередной «твит» президента США.
Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала очередное заявление президента США Дональда Трампа, которое тот, по своему обыкновению, сделал в Twitter.
«Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ (организация запрещена в РФ — прим. ред.)», — написала Захарова в Facebook.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в своем Twitter написал, что еще не решил, когда отдаст приказ нанести удар по Сирии. Однако предложил поблагодарить Америку за борьбу с террористами в Ираке — по его мнению, при его администрации многое сделано для того, чтобы очистить регион от сил террористов.
*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России
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