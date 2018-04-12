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Абхазия вступила в «Клуб друзей Крыма»
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Абхазия вступила в «Клуб друзей Крыма» 

РИА Новости 1 час назад
Абхазия присоединилась к участникам "Клуба друзей Крыма". Об этом рассказал председатель "Клуба друзей Крыма в Абхазии" Артур Миквабия.
"В прошлом году крымское руководство приняло решение создать ассоциацию друзей Крыма, куда вступило 30 организаций из разных стран мира. Вступая в "Клуб друзей Крыма" мы рассчитываем усилить не только экономические, но и культурные, спортивные, образовательные связи", — приводит слова Миквабии Sputnik Абхазия.
Он добавил, что "Клуб друзей Крыма в Абхазии" был создан всего несколько месяцев назад. Пока в его состав входит всего шесть человек, но список можно расширить, отметил Миквабия.
Председатель клуба подчеркнул, что Абхазию и Крым многое связывает на протяжении столетий. Дружба между двумя республиками не направлена против кого-то, наоборот, это должно способствовать налаживанию со всеми, кто готов вести диалог.
По словам вице-спикера парламента республики и одного из участников этого клуба Левона Галустяна, Абхазия была одной из немногих стран, которая активно поддержала итоги референдума в Крыму о вхождении полуострова в состав России в 2014 году.
"Такое отношение Абхазии к тому, что там происходило, было вызвано не только тем, что наша республика хотела быть рядом со своим стратегическим партнером в такой момент, но и еще потому, что в свое время Абхазия прошла такой исторический путь", — сказал Галустян и добавил, что жителям Крыма, к счастью, не пришлось отстаивать свое право с оружием в руках, в отличие от Абхазии.
Создание такой общественной организации в Абхазии, считает Левон Галустян, еще один знак того, что республика поддерживает намерения по восстановлению культурных, образовательных и научных связей.
"Очень большой фронт совместной работы. Вы знаете, что Крым и Абхазия — это курортные республики, отрасль виноделия тоже присутствует и там, и там. Мы, как общественная организация, будем содействовать не только в укреплении человеческих и гуманитарных связей, но и в области развития экономических отношений", — уверен Галустян.
По мнению председателя движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба, которая входит в "Клуб друзей Крыма в Абхазии", подобное взаимодействие будет способствовать развитию рекреационного туризма.
"Почему бы не создать такое взаимодействие, тем более что у нас есть лечебные источники в Гагре и Приморском. Можно подписать соглашение в этой области", — считает Кичба.
Она также осудила высказывания некоторых зарубежных политиков о том, что Крым вошел в состав России с нарушением международного права или договоров. Кичба подчеркнула, что народы Абхазии и Крыма должны объединиться перед внешними угрозами и проявлениями непонимания.
В свою очередь, в МИД Абхазии рассказали, что уже приняли решение создать подразделение, которое будет заниматься вопросами взаимодействия с Крымом.
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