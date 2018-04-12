Замглавы МИД России встретился с послом Марокко

Как рассказали в Министерстве иностранных дел, стороны обсудили региональную проблематику с упором на ситуацию в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.

Ещё одной темой стали некоторые практические аспекты дальнейшего развития двустороннего многопланового сотрудничества.

Ранее Newinform сообщало, что делегаты из стран Африки примут участие в ПМЭФ-2018.