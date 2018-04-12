Ещё
Замглавы МИД России встретился с послом Марокко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замглавы МИД России встретился с послом Марокко 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов встретился с послом Марокко в Москве Абделькадером Лешехебом, передаёт ФАН.
Как рассказали в Министерстве иностранных дел, стороны обсудили региональную проблематику с упором на ситуацию в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.
Ещё одной темой стали некоторые практические аспекты дальнейшего развития двустороннего многопланового сотрудничества.
Ранее Newinform сообщало, что делегаты из стран Африки примут участие в ПМЭФ-2018.
RT на русском: последние новости
Захарова: угроза применения силы против Сирии является нарушением устава ООН Генсек НАТО считает, что поведение России должно измениться В Кремле призвали США избегать роста напряжённости в Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву40
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии115
Суд фактически разрешил курить в самолетах191
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии61
Что Россия может сделать Западу381
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение