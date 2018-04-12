Замглавы МИД России встретился с послом Марокко 

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов встретился с послом Марокко в Москве Абделькадером Лешехебом, передаёт ФАН.
Как рассказали в Министерстве иностранных дел, стороны обсудили региональную проблематику с упором на ситуацию в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.
Ещё одной темой стали некоторые практические аспекты дальнейшего развития двустороннего многопланового сотрудничества.
Ранее Newinform сообщало, что делегаты из стран Африки примут участие в ПМЭФ-2018.