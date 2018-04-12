Захарова о Британии: Навели порядок в Ираке, помогут и Сирии 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике распоряжение премьер-министра Великобритании направить подводные лодки к Сирии.
Захарова с иронией отметила, что Великобритания в свое время «навела порядок» в Ираке, а теперь «поможет» Сирии. Экипаж субмарин не представляет, какую судьбу они готовят Сирии и какая судьба уготовлена им Терезой Мэй.
"Она потом может и извиниться. А им с этим жить", — написала Захарова в Facebook.
Ранее Тереза Мэй отдала приказ о выдвижении подводных лодок к Сирии. Экипажи должны быть готовы к нанесению ударов «по режиму Асада» вечером 12 апреля, сообщает газета The Daily Telegraph.