Захарова о Британии: Навели порядок в Ираке, помогут и Сирии

Захарова с иронией отметила, что Великобритания в свое время «навела порядок» в Ираке , а теперь «поможет» Сирии. Экипаж субмарин не представляет, какую судьбу они готовят Сирии и какая судьба уготовлена им Терезой Мэй

"Она потом может и извиниться. А им с этим жить", — написала Захарова в Facebook.

Ранее Тереза Мэй отдала приказ о выдвижении подводных лодок к Сирии. Экипажи должны быть готовы к нанесению ударов «по режиму Асада» вечером 12 апреля, сообщает газета The Daily Telegraph