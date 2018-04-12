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Захарова о Британии: Навели порядок в Ираке, помогут и Сирии
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Захарова о Британии: Навели порядок в Ираке, помогут и Сирии 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике распоряжение премьер-министра Великобритании направить подводные лодки к Сирии.
Захарова с иронией отметила, что Великобритания в свое время «навела порядок» в Ираке, а теперь «поможет» Сирии. Экипаж субмарин не представляет, какую судьбу они готовят Сирии и какая судьба уготовлена им Терезой Мэй.
"Она потом может и извиниться. А им с этим жить", — написала Захарова в Facebook.
Ранее Тереза Мэй отдала приказ о выдвижении подводных лодок к Сирии. Экипажи должны быть готовы к нанесению ударов «по режиму Асада» вечером 12 апреля, сообщает газета The Daily Telegraph.
Кроме того, The Times информировала о приведении в полную боеготовность британских ВВС и ВМС на военной базе Акротири на Кипре.
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