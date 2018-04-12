Захарова иронично прокомментировала действия Британии

Захарова о действиях Британии: навели в Ираке порядок, и Сирии помогут

«Как говорится, навели в Ираке порядок, и Сирии помогут. А ведь на этих подлодках молодые ребята, которые даже не представляют, какую судьбу они готовят Сирии и какую судьбу готовит для них Тереза Мэй. Она потом может и извиниться. А им с этим жить», — написала Захарова в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй отдала приказ направить подлодки Великобритании на расстояние ракетного удара по Сирии. Отмечается, что удар по территории Сирии может быть нанесён в четверг, 12 апреля.

Также сообщалось, что именно 12 апреля Мэй проведёт совещание кабинета министров, в ходе которого будет обсуждён вопрос о возможном военном вмешательстве в Сирии.