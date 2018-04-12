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Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
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Тулеев попросил прокуратуру проверить его доходы после публикаций в СМИ о его «владениях» 

ТАСС 1 час назад
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев обратился в прокуратуру региона по вопросу защиты чести и достоинства в связи с информацией в СМИ, которая, по мнению экс-губернатора области, является оскорблением и ложью. Он попросил проверить его доходы, сообщили в четверг в облсовете.
"В последнее время в федеральных и региональных СМИ, интернет-изданиях идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации о деятельности председателя областного Совета Амана Тулеева. Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с официальной просьбой проверить уровень своих доходов и расходов, состав принадлежащего имущества, и соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, и дать официальный ответ", — сказали в кузбасском парламенте.
Как отметили в облсовете, материалы такого содержания носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают председателя совета и членов его семьи. "В интернете публикуются сведения об огромных доходах Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет "чуть ли не целым городом". Распространяются снятые непонятно кем, и непонятно где фото и видео "владений" (Тулеева). Аман Тулеев обратился в прокуратуру региона по вопросу защиты чести и достоинства", — пояснили в совете.

Официальные доходы Тулеева

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 году экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев декларировал свои доходы в объеме 5 млн 420 тыс. 118 руб. 38 копеек, что на 4,4% больше 2015 года. На имя Тулеева открыто два счета в банках РФ на сумму 971,7 тыс. рублей. Существенная часть доходов губернатора Кузбасса — более 2,9 млн — приходится на выплаты за звания "Народный губернатор", почетный гражданин Кемеровской области, 11 городов и 7 районов, эта сумма в 2016 году выросла на 4,8%.
Доходы супруги губернатора Эльвиры Тулеевой за 2016 год составили 3 млн 758,7 тыс. против 351,9 тыс. за 2015 год — они выросли в 10,6 раза в связи с продажей жилого дома. В собственности семьи Тулеевых — две квартиры и гараж-стоянка (в 2015 году был еще дачный дом с земельным участком — прим. ТАСС), в пользовании — жилой дом площадью 281,5 кв. метра, а также появился земельный участок площадью 1,7 тыс. кв. метров. Все имущество в России, транспортных средств в собственности у Тулеевых нет.
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев 10 апреля был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. 3 апреля экс-главе Кузбасса, возглавлявшему единый список кандидатов, который выдвинула "Единая Россия" на выборы в региональное Заксобрание в 2013 году, был вручен вакантный мандат одного из депутатов. Действующий созыв депутатов проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.
Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.
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