Белый дом: Россия должна определиться, является ли она врагом США

"Мы, безусловно, считаем, что они [россияне] зарекомендовали себя в качестве отрицательных персонажей. Мы надеемся, что это изменится", — сказала официальный представитель главы американской администрации.

В связи с этим у нее попросили уточнить, считают ли власти США на данном этапе Россию «врагом». «России необходимо сыграть роль в определении этого. Мы надеемся, что они больше не будут играть роль отрицательных персонажей и внесут определенные изменения в свое поведение. Но роль в определении этого должна будет сыграть [сама] Россия», — ответила Сандерс.