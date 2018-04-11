Белый дом: Россия должна определиться, является ли она врагом США 

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Москве следует помочь Вашингтону решить, является Россия врагом США или нет. Такую позицию американской администрации изложила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Мы, безусловно, считаем, что они [россияне] зарекомендовали себя в качестве отрицательных персонажей. Мы надеемся, что это изменится", — сказала официальный представитель главы американской администрации.
В связи с этим у нее попросили уточнить, считают ли власти США на данном этапе Россию «врагом». «России необходимо сыграть роль в определении этого. Мы надеемся, что они больше не будут играть роль отрицательных персонажей и внесут определенные изменения в свое поведение. Но роль в определении этого должна будет сыграть [сама] Россия», — ответила Сандерс.
Она уклонилась от развернутых комментариев по дополнительно заданным вопросам о том, рассчитывает ли все еще президент США Дональд Трамп на новую личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, как он заявлял буквально на днях, а также о том, идет ли между Москвой и Вашингтоном какой-то закулисный диалог с целью снижения напряженности вокруг Сирии. «У меня нет никаких объявлений ни по одному, ни по второму фронту. Я не могу вдаваться в конкретику каких-либо разговоров», — утверждала представитель Белого дома.