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Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
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Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Reuters
Россия начала контактировать с США по ситуации в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова в среду, 11 апреля.
«Идет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов [вооруженных сил] Соединенных Штатов. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО», — сказал он.
Ранее в Минобороны России объявили, что 12 апреля отправят в сирийский город Дума военную полицию с целью обеспечения безопасности и организации помощи мирному населению.
Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Этот регион расположен в непосредственной близости от Дамаска.
Позднее агентство сообщало, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Президент США Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве с Тегераном, поддерживающим Асада. Однако срок, в который американский лидер обещал принять решение об ударе по Сирии, истек.
Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.
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