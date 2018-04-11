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Корбин потребовал дать депутатам слово по участию Британии в ударах по САР
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Корбин потребовал дать депутатам слово по участию Британии в ударах по САР 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 11 апр — РИА Новости, Мария Табак. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал от правительства поставить на голосование парламента вопрос об участии Великобритании в авиаударах по Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. Накануне офис британского премьера сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.
"Парламент должен иметь возможность сказать свое слово насчет военных действий. Разумеется, ситуация очень серьезная, разумеется, сейчас должен прозвучать призыв к политическому процессу, который положит конец войне в Сирии. Мы не можем рисковать еще большей эскалацией, чем уже есть", — сказал Корбин журналистам в среду.
Он подчеркнул, что во всех случаях, когда идет речь о военных действиях, необходимо ставить вопрос перед парламентом, а также предупредил, что бомбардировки приведут к войне США и России «в сирийском небе».
Корбин также отметил, что Мэй «должна собрать все страны, включая США и Россию, и соседние страны, за столом переговоров в Женеве, чтобы обеспечить политическое решение», и призвал правительство Великобритании не спешить и подождать результатов расследования применения химоружия в Сирии.
В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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