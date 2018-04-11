Корбин потребовал дать депутатам слово по участию Британии в ударах по САР

"Парламент должен иметь возможность сказать свое слово насчет военных действий. Разумеется, ситуация очень серьезная, разумеется, сейчас должен прозвучать призыв к политическому процессу, который положит конец войне в Сирии. Мы не можем рисковать еще большей эскалацией, чем уже есть", — сказал Корбин журналистам в среду.

Он подчеркнул, что во всех случаях, когда идет речь о военных действиях, необходимо ставить вопрос перед парламентом, а также предупредил, что бомбардировки приведут к войне США и России «в сирийском небе».

Корбин также отметил, что Мэй «должна собрать все страны, включая США и Россию, и соседние страны, за столом переговоров в Женеве, чтобы обеспечить политическое решение», и призвал правительство Великобритании не спешить и подождать результатов расследования применения химоружия в Сирии.

В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».

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