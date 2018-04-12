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Турчинов пообещал вернуть Крым
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Турчинов пообещал вернуть Крым 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов пообещал, что сразу после возвращения Донбасса займется воссоединением территории Крыма с Украиной. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию.
Отметим, что также стало известно, что Турчинов готовит Украину к наступлению с Крыма. По его словам, Россия собрала на территории Крыма весьма сильную армию.
Секретарь Совета нацбезопасности подчеркнул, что Украина должна стать сильной, чтобы ее уважали. «Такую Украину мы должны вместе строить… Возвращение оккупированных территорий — важнейший приоритет для нашей страны. Сначала, убежден, будет возвращен весь Донбасс, потом — Крым», — отметил он.
Напомним, что Республика Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного в 2014 году референдума. В ходе голосования большинство жителей полуострова определили, что он должен вернуться в состав России. Однако, большинство европейских стран, в том числе Украина, а также США, считают Крым временно оккупированной территорией.
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