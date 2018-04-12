Турчинов пообещал вернуть Крым

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов пообещал, что сразу после возвращения Донбасса займется воссоединением территории Крыма с Украиной. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию.

Отметим, что также стало известно, что Турчинов готовит Украину к наступлению с Крыма. По его словам, Россия собрала на территории Крыма весьма сильную армию.

Секретарь Совета нацбезопасности подчеркнул, что Украина должна стать сильной, чтобы ее уважали. «Такую Украину мы должны вместе строить… Возвращение оккупированных территорий — важнейший приоритет для нашей страны. Сначала, убежден, будет возвращен весь Донбасс, потом — Крым», — отметил он.