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Песков назвал предлог для силовых действий в Сирии выдуманным
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Песков назвал предлог для силовых действий в Сирии выдуманным 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва убеждена, что выдуманный предлог якобы использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Также по-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в Думе является выдуманным. И не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий", — подчеркнул Песков.
"Еще раз повторяю, мы бы не хотели быть участниками twitter-дипломатии", — добавил он.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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