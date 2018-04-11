Песков назвал предлог для силовых действий в Сирии выдуманным

"Также по-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в Думе является выдуманным. И не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий", — подчеркнул Песков.

"Еще раз повторяю, мы бы не хотели быть участниками twitter-дипломатии", — добавил он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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