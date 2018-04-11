Путин прокомментировал мировую обстановку 

Президент России Владимир Путин назвал обстановку в мире «хаотичной» и сказал, что она не может «не вызывать беспокойства». Такое заявление Путин сделал во время церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран, передает РИА «Новости».
«Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — сказал президент.
Ранее американский президент Дональд Трамп написал сообщение в Twitter, в котором призвал Россию готовиться к неизбежному ракетному удару США по Сирии.