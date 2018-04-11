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РФ сомневается в подлинности слов Юлии Скрипаль
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Россия усомнилась в подлинности заявления Юлии Скрипаль 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: страница Yulia Skripal в Facebook
Подлинность заявления Юлии Скрипаль, опубликованного Скотланд-Ярдом, вызывает сомнения, считает посольство России в Великобритании.
Посольство сообщает, что с «интересом ознакомилось» с текстом заявления. По мнению дипмиссии, можно только порадоваться за Скрипаль, если «все изложенное в нем — правда».
«Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Посольство обратило внимание, что текст явно должен поддержать заявления Лондона, но «исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром». Москва хотела бы убедиться, что заявление «действительно исходит от Юлии», в чем «есть большие сомнения».
Россию удивили слова о «доступе к друзьям и семье», учитывая, что никто из родных и близких, цитируемых СМИ России и Великобритании, «таких контактов не подтверждает». Так что возникает вопрос: «С какой семьей общается Юлия?».
Кроме того, посольство обратило внимание на противоречия между новым заявлением Скрипаль и ее разговором с двоюродной сестрой Викторией.
«Особенно изумляет, что тезис «никто не говорит от моего имени» содержится в заявлении, которое не зачитывается, к примеру, на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда», — говорится в сообщении.
Заявление, предоставленное британской полицией, только укрепило опасения Москвы, что Юлию Скрипаль насильственно изолировали. Лондон должен «срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», заявило посольство.
Напомним, британская полиция опубликовала заявление от имени Юлии Скрипаль.
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