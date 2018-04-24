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Посол Британии в РФ рассказал о визах для россиян после «дела Скрипаля»
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Посол Британии в РФ рассказал о визах для россиян после «дела Скрипаля» 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Так называемое «дело Скрипаля» не повлияет на получение россиянами виз в посольстве Великобритании в России. Их продолжат выдавать в штатном режиме. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
"Российские граждане могут подавать документы как обычно — через визовый центр. Мы надеемся, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше. Так что в целом (ситуация) без изменений", — сказал Бристоу.
По его словам, увеличения сроков выдачи виз, которые установило американское посольство в Москве в прошлом месяце, ожидать не стоит, и это «не входит в намерения» британской стороны.
Напомним, ранее стало известно о том, что постпредство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ответы Великобритании на вопросы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, которое произошло 4 марта в британском городе Солтсбери..
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