Посол Британии в РФ рассказал о визах для россиян после «дела Скрипаля»

Так называемое «дело Скрипаля » не повлияет на получение россиянами виз в посольстве Великобритании России . Их продолжат выдавать в штатном режиме. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

"Российские граждане могут подавать документы как обычно — через визовый центр. Мы надеемся, что время, необходимое на обработку заявок, останется практически тем же, что и раньше. Так что в целом (ситуация) без изменений", — сказал Бристоу.