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Дмитрий Песков назвал истинный «нормандский формат»
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Дмитрий Песков назвал истинный «нормандский формат» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Кремле прокомментировали планы встречи канцлера ФРГ, президентов Франции и Украины в мае в Германии.
"Тут можно только смотреть, как они могут и могут ли повлиять на судьбу Донбасса", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Давайте дождемся… Если такой саммит будет, наверняка, существуют вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих", — заметил Песков, отвечая на вопрос, нет ли у России обиды, что ее не пригласили.
"Но истинный нормандский формат подразумевает участие России", — напомнил представитель Кремля.
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