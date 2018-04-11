Дмитрий Песков назвал истинный «нормандский формат» 

В Кремле прокомментировали планы встречи канцлера ФРГ, президентов Франции и Украины в мае в Германии.
"Тут можно только смотреть, как они могут и могут ли повлиять на судьбу Донбасса", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Давайте дождемся… Если такой саммит будет, наверняка, существуют вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих", — заметил Песков, отвечая на вопрос, нет ли у России обиды, что ее не пригласили.
"Но истинный нормандский формат подразумевает участие России", — напомнил представитель Кремля.