Названы главные приоритеты Путина на новый президентский срок

Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал краткую версию стратегии развития России на период с 2018 по 2024 год. Стратегия была подготовлена для Владимира Путина , в краткой версии обозначены семь основных приоритетов президента на ближайшие шесть лет.

Согласно первому пункту стратегии, власти России обеспечат снижение смертности, увеличение продолжительности жизни на пять лет. Ожидается снижение бедности до уровня наиболее развитых стран Европы — 10 процентов. Россию также ждут изменения в пенсионной системе — пенсии по старости вырастут до уровня, в два раза превышающего прожиточный минимум, а к 2034 году пенсионный возраст в России повысится до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. В ЦСР также указали на необходимость обеспечения россиянам возможности получить качественное образование или повысить собственную квалификацию.

В соответствии со вторым пунктом стратегии, к 2024 году в России будет обеспечена свобода предпринимательства и реальная конкуренция в экономике. Ожидается увеличение числа россиян, планирующих открыть собственный бизнес, снижение количества проверок. Власти простимулируют рост малого и среднего бизнеса системой льгот и преференций. Планируется, что к 2030 году доля малого и среднего бизнеса вырастет вдвое и будет составлять 40 процентов ВВП России, а госсектор в экономике сократится до 25 процентов.

Согласно третьему пункту стратегии, двигателем развития России должны стать передовые технологии. Они в течение шести лет позволят усовершенствовать имеющиеся производства, увеличить производительность труда и создать новые рынки и отрасли, в которых Россия будет конкурентоспособной, считают в ЦСР.

В соответствии с четвертым пунктом стратегии, Россия начнет уходить от состояния сырьевой экономики и нарастит экспорт высокотехнологичной продукции, образования, здравоохранения, туризма и логистики — это позволит увеличить устойчивость экономики к санкциям и мировым кризисам.

В оставшихся пунктах стратегии ЦСР отмечается важности построения «государства для граждан» с системой управления, для которой главной целью станет удовлетворение потребностей жителей страны. Также отмечается необходимость развития городов и регионов (планируется развивать транспортную инфраструктуру и жилое строительство). Последний пункт стратегии ЦСР — «защита и справедливость» — подразумевает возвращение доверия граждан к правоохранительной системе, изменение судебной системы, переход вооруженных сил на обеспечение контрактниками, а также появление в стране системы эффективной адаптации бывших заключенных к жизни в обществе после выхода из мест заключения.