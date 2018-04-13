Порошенко обратился к Путину на «ты»

Говоря в интервью украинским телеканалам о международных миротворцах ООН в зоне конфликта в Донбассе, Порошенко отметил, что еще полтора-два года назад «мир слышать не хотел о миротворцах», аргументируя такую позицию «большими затратами на обеспечение работы миссии» и «отсутствием желания помочь Украине» вернуть территории под контроль.

«На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — сказал украинский президент.

Он уверен, что его российский коллега может прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе:

«Ты очень легко это можешь сделать — это неприменение права вето [в Совете безопасности ООН]. Больше от тебя никто ничего не требует».

Австрия, Финляндия, Также Порошенко сообщил, что о желании принять участие в миротворческой миссии в Донбассе заявили уже более 40 стран, среди которых Канада Швеция и государства «Большой семерки».

Президент Украины подчеркнул, что Киев готов вынести вопрос на голосование Совбеза ООН «как только Россия примет позицию всего мира».

«Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект», — констатировал он.