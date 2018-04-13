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Порошенко обратился к Путину на «ты»
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Порошенко обратился к Путину на «ты» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ответственность за вооруженный конфликт на востоке Украины лежит на президенте России Владимире Путине, считает украинский президент Петр Порошенко. Его слова приводит пресс-служба.
Говоря в интервью украинским телеканалам о международных миротворцах ООН в зоне конфликта в Донбассе, Порошенко отметил, что еще полтора-два года назад «мир слышать не хотел о миротворцах», аргументируя такую позицию «большими затратами на обеспечение работы миссии» и «отсутствием желания помочь Украине» вернуть территории под контроль.
>> Порошенко призвал лишить Россию права вето в ООН
«На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства», — сказал украинский президент.
Он уверен, что его российский коллега может прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе:
«Ты очень легко это можешь сделать — это неприменение права вето [в Совете безопасности ООН]. Больше от тебя никто ничего не требует».
Также Порошенко сообщил, что о желании принять участие в миротворческой миссии в Донбассе заявили уже более 40 стран, среди которых Канада, Австрия, Финляндия, Швеция и государства «Большой семерки».
Президент Украины подчеркнул, что Киев готов вынести вопрос на голосование Совбеза ООН «как только Россия примет позицию всего мира».
«Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект», — констатировал он.
В конце февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что международные миротворцы в Донбассе не смогут появиться без воли Владимира Путина. Причем Москва должна согласиться на размещение иностранных военнослужащих на всей территории, неподконтрольной Киеву.
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