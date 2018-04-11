СМИ узнали, где сейчас находится Юлия Скрипаль

Гражданку России могли перевезти в госпиталь на военной базе.

Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля минувшей ночью под охраной была вывезена на военную базу для обеспечения ее безопасности. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на собственные источники.

«Она в госпитале на военной базе для ее собственной защиты и наблюдения за здоровьем. Эффекты от этого нервно-паралитического отравляющего вещества неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент», — приводит издание слова собеседника, знакомого с ситуацией.

Ранее западные СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери в понедельник, и сейчас она находится в «безопасном месте».