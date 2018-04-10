Василий Небензя: «Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных?

"Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных? Вы не хотите слышать, что в Думе не обнаружили следов химической атаки", — заявил российский дипломат.

Это все напоминает какое-то весеннее обострение.

"Год назад все развивалось по такому же сценарию, — напомнил Небензя. — Обвинения в атаке в Хан-Шейхуне и — ракетный удар".

Вашингтон держит в напряжении международное сообщество уже несколько дней, отметил Небензя. Он также отверг обвинения США в том, что Россия кого-то покрывает в Сирии.

Напротив, это США, по его словам, покрывают террористические группировки.

Россия не поддержит американский проект, заключил Небензя.

Заседание Совбеза транслируют телеканал «Россия 24» и сайт Вести.Ru.