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Василий Небензя: «Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных?
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Василий Небензя: «Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных? 

Вести.Ru 27 минут назад
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал американский проект резолюции о механизме расследования химатак в Сирии.
"Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных? Вы не хотите слышать, что в Думе не обнаружили следов химической атаки", — заявил российский дипломат.
Это все напоминает какое-то весеннее обострение.
"Год назад все развивалось по такому же сценарию, — напомнил Небензя. — Обвинения в атаке в Хан-Шейхуне и — ракетный удар".
Вашингтон держит в напряжении международное сообщество уже несколько дней, отметил Небензя. Он также отверг обвинения США в том, что Россия кого-то покрывает в Сирии.
Напротив, это США, по его словам, покрывают террористические группировки.
Россия не поддержит американский проект, заключил Небензя.
Заседание Совбеза транслируют телеканал «Россия 24» и сайт Вести.Ru.
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